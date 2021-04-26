Певица Екатерина Шаврина, известная исполнением народных песен, рассказала, что живет на два дома: владеет квартирой в Москве и апартаментами на Кипре, а вот молодая дама в ее жизни только одна. Об этом артистка заявила на днях в эфире программы «Звезды сошлись»

Сейчас исполнительнице 78 лет, она продолжает выступать, а помогает ей в этом директор — Елена Любарец. Звезда подчеркнула, что помощница не только продумывает ее сборы на мероприятия до мелочей, но и занимается костюмами, организацией мероприятий и всеми звонками. «Только выхожу и пою», — похвасталась Шаврина. Знает Сатурн: народный синоптик Украины ответил на вопрос, когда потеплеет «Хожу в одних трусиках и бюстгальтере», — прокомментировала певица свой южный отдых. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЗВЕЗДА «СВАТОВ» ВАСИЛЬЕВ РАССКАЗАЛ О ССОРЕ С ДОБРОНРАВОВЫМ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. Екатерина Шаврина — исполнительница народных песен, единственная советская певица, дважды выступавшая с сольными концертами в зале заседаний Организации Объединенных Наций. Артистка известна песнями «Разлюли-малина», «Трава-мурава», «Ах, зачем эта ночь?», «Судьба-судьбинушка».