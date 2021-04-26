Сейчас исполнительнице 78 лет, она продолжает выступать, а помогает ей в этом директор — Елена Любарец. Звезда подчеркнула, что помощница не только продумывает ее сборы на мероприятия до мелочей, но и занимается костюмами, организацией мероприятий и всеми звонками.
«Только выхожу и пою», — похвасталась Шаврина.
Она рассказала, что энергичная Любарец даже спасла ее как-то от депрессии, и теперь Шаврина предпочитает меньше времени проводить в Москве и чаще летать на Кипр, где ее «место силы».
«Хожу в одних трусиках и бюстгальтере», — прокомментировала певица свой южный отдых.
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Екатерина Шаврина — исполнительница народных песен, единственная советская певица, дважды выступавшая с сольными концертами в зале заседаний Организации Объединенных Наций. Артистка известна песнями «Разлюли-малина», «Трава-мурава», «Ах, зачем эта ночь?», «Судьба-судьбинушка».