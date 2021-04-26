«Сегодня мы говорим о такой дате — 35 лет тому назад случилась эта трагедия (на ЧАЭС. — Ред.), и можно провести параллель с сегодняшней трагедией, которая есть на Украине на востоке, где идет война. <…> Потому что тогда, 35 лет тому назад, это была такая общая угроза всему миру», — сказал Зеленский.
Также Зеленский подчеркнул, что не хочет превращать Донбасс в подобную «зону отчуждения».
При этом украинский лидер ничего не пытается сделать, чтобы установить мир в народных республиках, несмотря на то что Украина подписала Минские соглашения, а Зеленский обещал избирателям остановить войну.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 35 лет назад. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 раздался взрыв.
Сотни работников пытались потушить пожар в течение 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.