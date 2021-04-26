Народный синоптик Украины Леонид Горбань ответил на один из самых частых вопросов соотечественников: когда потеплеет и какой погоды стоит ждать на Пасху? Его прогноз 26 апреля привел «Главред»

Пасха украинцев ждет холодная, а первые признаки потепления ожидаются только через несколько дней после этого праздника, считает Горбань. Свои предсказания он строит на данных астрологии и народных наблюдений.

«Холодная погода и снега в апреле происходят из-за расположения планет. Земля оказалась по одну сторону, а все планеты Солнечной системы выстроились на противоположной стороне орбиты. При таком положении давление на экватор Земли сильно уменьшается, что провоцирует преобладание потоков холодного воздуха. Текущий год — год Сатурна, которому свойственна холодная весна», — заявил народный синоптик.

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Ранее свои прогнозы на предстоящие недели дали специалисты Гидрометцентра страны. Например, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова заявила, что майские праздники будут не только прохладными, но и довольно дождливыми.