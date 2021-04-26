Все идет к тому, что встреча украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Об этом 26 апреля сообщил Владимир Зеленский, передает РИА Новости

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Андрею Ермаку заняться организацией встречи.

«Во-первых, мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это слышали, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина и они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место или город, где мы можем встретиться. Я считаю, что главное — это суть, о чем. А где, когда — это уже детали», — заявил президент Украины во время выступления в Чернобыле.

Он также подчеркнул, что на Украине нет проблем с русским языком и церковью, но даже эти вопросы готов обсудить с Путиным.