«Коалицию мы будем создавать только в одном случае: если на 180 градусов будет изменен курс развития Украины с гибридной колонизации на возрождение государства, промышленности аграрного сектора, создания фермерства, правильного управления страной в интересах людей и возвращение всех ресурсов из рук воров в руки украинского народа. Если такой курс будет, мы можем говорить об объединении», — заявила она.
Ранее Тимошенко говорила, что фракция «Батькивщины» готова войти в коалицию со «Слугой народа» и их предложение «пока остается на столе у монобольшинства».
При этом первый замглавы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко заявлял, что им не поступали официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции Рады. В то же время он не исключил такой возможности, если предложения поступят.