Объединение фракции «Батькивщина» с президентской фракцией «Слуга народа» произойдет только в том случае, если оппоненты изменят курс развития Украины. Об этом лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила в комментарии Vesti.ua 26 апреля

Ищенко: в коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» нет никакой конспирологии © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua заявила она.

Ранее Тимошенко говорила, что фракция «Батькивщины» готова войти в коалицию со «Слугой народа» и их предложение «пока остается на столе у монобольшинства».

При этом первый замглавы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко заявлял, что им не поступали официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции Рады. В то же время он не исключил такой возможности, если предложения поступят.