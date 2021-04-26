Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение кандидатуры на должность главы Минэнерго может состояться уже на этой неделе, сообщает «РБК-Украина» 26 апреля

Как сообщали ранее СМИ, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об отставке. При этом сам Витренко эту информацию опроверг.

«По состоянию на сегодня пока представления от Кабинета министров нет по назначению того или иного кандидата на должность. Но теоретически да, это возможно, что в четверг такой вопрос будет рассматриваться», — сообщил в ходе брифинга Разумков.

Спорный Витренко. Что не так с сыном «конотопской ведьмы» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko Германа Галущенко, вице-президента НАЭК «Энергоатом», начала фракция «Слуга народа».

Как отметил глава фракции Давид Арахамия, инициатива выдвижения Галущенко исходила из Офиса президента. На заседании монобольшинства его кандидатуру представил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сообщалось, что у исполнявшего ранее обязанности министра энергетики Юрия Витренко возникли острые разногласия с Международным валютным фондом и главой правительства Шмыгалем.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский якобы разочаровался в Витренко из-за того, что тот не решил ни одной из проблем, существующих в национальной энергетике.