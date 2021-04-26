Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко 26 апреля пришла в Верховную Раду с новой прической - ее волосы были аккуратно уложены в низкий пучок с переплетением прядей, а в области затылка сделан начес для объема, передает Vesti.ua

Еще одна новая прическа: Тимошенко не может остановиться © Yan Dobronosov/Фейсбук надела черное обтягивающее платье с высоким воротом и рукавом три четверти и ботфорты на высоком каблуке такого же цвета. К платью она подобрала классической формы серьги, несколько браслетов и очки в черной оправе.

Ранее Тимошенко рассказала, как ей удается хорошо выглядеть. Отвечая на вопрос журналиста о том, делает ли она какие-то «уколы красоты», чтобы поддерживать такой хороший вид, экс-премьер сказала, что ее внешний вид — это результат того, что она просто смогла отдохнуть.