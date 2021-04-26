В парламент депутат надела черное обтягивающее платье с высоким воротом и рукавом три четверти и ботфорты на высоком каблуке такого же цвета. К платью она подобрала классической формы серьги, несколько браслетов и очки в черной оправе.
Ранее Тимошенко рассказала, как ей удается хорошо выглядеть. Отвечая на вопрос журналиста о том, делает ли она какие-то «уколы красоты», чтобы поддерживать такой хороший вид, экс-премьер сказала, что ее внешний вид — это результат того, что она просто смогла отдохнуть.