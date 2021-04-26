Изменить минские договоренности, не положив им конец, не является возможным, сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 26 апреля

«Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», — заявил пресс-секретарь Путина.

Зеленский высказался о прямых переговорах с ЛНР и ДНР © president.gov.ua Владимира Зеленского о необходимости видоизменить Минские соглашения «тревожным сигналом».

Ранее Зеленский предложил переписать соглашения минского образца, а также увеличить число участников переговоров «нормандского формата» с помощью привлечения США.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.