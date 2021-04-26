Муниципальные власти украинского Трускавца рассчитывают на получение особого статуса для города. Об этом сообщила пресс-служба комиссии культурного наследия и туризма Львовской области, передает Интерфакс-Украина 26 апреля

Украинские депутаты захотели повторить опыт членов партии «Слуга народа» в Трускавце © Facebook, Слуга Народу заявил глава комиссии Иван Щурко.

Среди рекомендаций комиссии, в частности, сохранение источников минеральной воды в коммунальной собственности.

На данный момент рассмотрение вопроса о присвоении Трускавцу нового статуса перенесли на следующее заседание.

В августе 2019 года Трускавец активно обсуждался СМИ, так как именно там прошел недельный курс обучения для депутатов президентской партии «Слуга народа». Для занятий выбрали самый дорогой отель популярного украинского курорта — Rixos Prykarpattya.

При этом в партии президента Украины Владимира Зеленского отказались тогда отвечать на вопрос журналистов о стоимости прошедшего тренинга.