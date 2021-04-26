«Статус курорта должен был четко отображен в градостроительной документации. Должны быть утверждены охранные зоны объектов наследия, и власти города и застройщики должны их соблюдать и понимать, какая это ответственность — быть настоящим европейским курортом. К сожалению, в Трускавце большая часть наследия уничтожена, поэтому существует особая потребность спасать и ценить то, что есть», — заявил глава комиссии Иван Щурко.
Среди рекомендаций комиссии, в частности, сохранение источников минеральной воды в коммунальной собственности.
На данный момент рассмотрение вопроса о присвоении Трускавцу нового статуса перенесли на следующее заседание.
В августе 2019 года Трускавец активно обсуждался СМИ, так как именно там прошел недельный курс обучения для депутатов президентской партии «Слуга народа». Для занятий выбрали самый дорогой отель популярного украинского курорта — Rixos Prykarpattya.
При этом в партии президента Украины Владимира Зеленского отказались тогда отвечать на вопрос журналистов о стоимости прошедшего тренинга.