«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ сообщили, что Марченко весной 2018 года было дано поручение от Службы внешней разведки Украины купить в России клистроны (запчасти, которые используются в зенитно-ракетных установках С-300).
В дальнейшем эти секретные изделия Марченко должен был передать компании «Укроборонсервис» — специальному экспортеру военной техники.
В сообщении ФСБ также говорится о том, что были получены доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, которая была направлена в первую очередь на нанесение ущерба безопасности России. Это было основанием для вынесения судебного решения.