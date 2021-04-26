Краснодарский суд приговорил к 10 годам колонии украинского шпиона, который пытался купить в РФ запчасти для ракетных комплексов С-300 за 163 тысячи долларов, сообщает ФСБ России 26 апреля

«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Стариков предложил лишать гражданства за шпионаж © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В дальнейшем эти секретные изделия Марченко должен был передать компании «Укроборонсервис» — специальному экспортеру военной техники.

В сообщении ФСБ также говорится о том, что были получены доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, которая была направлена в первую очередь на нанесение ущерба безопасности России. Это было основанием для вынесения судебного решения.