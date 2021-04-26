Берлин все еще считает «Северный поток — 2» целесообразным проектом, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Его слова приводит «Интерфакс» 26 апреля

Проект газопровода в последнее время подвергается нападкам со стороны США и ряда их сателлитов. Штаты опасаются сближения Германии и России на фоне совместной работы над «Северным потоком — 2».

«По нашей оценке, "Северный поток — 2" по-прежнему с точки зрения энергетической политики имеет смысл. Конечно, проект нельзя рассматривать независимо от поведения России», — цитирует агентство Мааса.

Немецкий дипломат также отметил, что сейчас газопровод пытаются использовать как средство, с помощью которого можно заставить Россию делать то, что хочет Запад.

«Это не соответствует реальности прежде всего, когда Европа одновременно продолжает получать российский газ через Украину и Турцию, а США масштабно закупают нефть из России», — сказал министр.

«Северный поток – 2»: Газопровод могут запустить уже летом, Меркель в ПАСЕ поддержала проект, а для Байдена санкции против СП-2 «ещё в игре» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.