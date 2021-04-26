Проект газопровода в последнее время подвергается нападкам со стороны США и ряда их сателлитов. Штаты опасаются сближения Германии и России на фоне совместной работы над «Северным потоком — 2».
«По нашей оценке, "Северный поток — 2" по-прежнему с точки зрения энергетической политики имеет смысл. Конечно, проект нельзя рассматривать независимо от поведения России», — цитирует агентство Мааса.
Немецкий дипломат также отметил, что сейчас газопровод пытаются использовать как средство, с помощью которого можно заставить Россию делать то, что хочет Запад.
«Это не соответствует реальности прежде всего, когда Европа одновременно продолжает получать российский газ через Украину и Турцию, а США масштабно закупают нефть из России», — сказал министр.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.