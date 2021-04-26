Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил своему чешскому коллеге Якубу Кулганеку направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киев. Об этом украинский министр написал в своем Twitter-аккаунте 26 апреля

Президент Чехии фактически обвинил спецслужбы страны в фабрикации «русского следа» © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями», — заявил Кулеба.

Ранее Чехия заявила якобы о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетицах. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон-грата 20 работников чешского посольства.

Позднее министерства иностранных дел Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии также выслали российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.