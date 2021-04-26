Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгений Шевченко, который на прошлой неделе встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пообещал главе фракции Давиду Арахамии самостоятельно собрать подписи, чтобы выйти из фракции. Об этом 26 апреля Арахамия рассказал в эфире украинского ТВ

«Работа ударила в голову»: «слуга народа» рассказала, грозит ли Шевченко исключение © Facebook, Евгений Шевченко

«Но у руководства фракции есть позиция, что его надо исключать, потому что он полез не на своё поле. Шевченко много раз сам просил меня исключить его из фракции, поскольку не хочет уходить по своей инициативе. Он мне пообещал, что на этой неделе будет сам помогать собирать подписи против себя», — заявил

Арахамия.

Шевченко 20 апреля сообщил, что приехал в Минск. Белорусские СМИ обнародовали фото и видео его встречи с Лукашенко. Для Киева поступок Шевченко считается недопустимым, поскольку украинские власти не признали результаты президентских выборов в Белоруссии.

Также глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Шевченко не был делегирован на проведение каких-либо переговоров в Белоруссии.