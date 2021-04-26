Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для проведения переговоров, и место встречи его уже не волнует. Об этом 26 апреля он сообщил в интервью газете Financial Times

В частности, он отметил, что хочет провести встречу с Владимиром Путиным, и его не волнует место проведения, речь идет о содержании. Вместе с тем он отверг предложение российского лидера о начале переговоров с представителями ДНР и ЛНР. На прошлой неделе Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Ермак рассказал, когда США назначат представителя в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.