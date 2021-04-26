Ксенофобский скандал разгорелся в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве, где студенты еврейского и крымско-татарского происхождения жалуются на оскорбления по национальному признаку от преподавателей. Об этом говорится в вышедшем на днях сюжете телекомпании СТБ

Антисемиты по ошибке: Институт нацпамяти объявил выговоры сотрудникам © Белый Кофе Игорь Дудник написал про крымско-татарского студента матерный пост в Facebook.

«Татарва пусть притихнет, мы их приютили, изменников, а они ***», — написал педагог.

Кроме того, он заявил, что «родина крымских татар — Узбекистан». В настоящее время Дудник ушел на больничный.

Другой преподаватель, академик и секретарь Союза художников Михаил Гуйда, тоже в Facebook обозвал студента из-за того, что тот еврей.

«Без тебя ж…двы в академии хватает», — написал академик выпускнику Федору Александровичу.

Студент признался, что привык к такому обращению.

«Потому что это обычная лексика этого господина и академиков. Так они общаются, это то, что они говорят каждый день», — сказал он.

Гуйда ушел в отпуск.

За комментариями журналисты обратились к и. о. ректора академии Остапу Ковальчуку, но тот заявил, что «ученый совет не осудил антисемитские высказывания нашего профессора». Более того, он сообщил, что «сейчас уже не те времена, когда за идеологические высказывания увольняют людей с работы».

«То есть ректор академии считает антисемитизм идеологией, политическими взглядами, а не формой ненависти и не видит оснований для санкций в отношении профессора-антисемита», — подчеркнул директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.