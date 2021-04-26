Двухдневные плановые командно-штабные учения антитеррористической направленности провели на Южно-Украинской атомной электростанции 21-23 апреля. Об этом 26 апреля на своем сайте сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом»

ВСУ провели учения на границе с Крымом © Facebook, Операція об'єднаних сил

Отмечается, что оперативность реагирования дежурных подразделений объектового плана взаимодействия в случае диверсии и наступления кризисной ситуации на Южно-Украинском энергокомплексе проверяют ежегодно.

К учениям привлекли членов антитеррористического штаба, оперативный персонал, службу физической защиты, медиков здравпункта, отряд военизированной охраны станции.

Кроме того, станцию охраняли личный состав воинской части Нацгвардии, представители территориальных подразделений Госатомрегулирования, СБУ, ГСЧС, Нацполиция, полиция охраны, а также были задействованы прокуратура и медучреждения города-спутника атомной станции.