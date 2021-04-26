«На Южно-Украинской атомной станции 23 апреля завершились двухдневные плановые командно-штабные учения антитеррористической направленности. Проверена готовность сил и средств на случай совершения диверсии или террористического акта на объектах ОП ЮУАЭС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативность реагирования дежурных подразделений объектового плана взаимодействия в случае диверсии и наступления кризисной ситуации на Южно-Украинском энергокомплексе проверяют ежегодно.
К учениям привлекли членов антитеррористического штаба, оперативный персонал, службу физической защиты, медиков здравпункта, отряд военизированной охраны станции.
Кроме того, станцию охраняли личный состав воинской части Нацгвардии, представители территориальных подразделений Госатомрегулирования, СБУ, ГСЧС, Нацполиция, полиция охраны, а также были задействованы прокуратура и медучреждения города-спутника атомной станции.