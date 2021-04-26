«Разглагольствование российской власти, в частности и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый Русский мир, — это глубокая фальшь. Миллион 600 тысяч живых страдальцев плюс убитые на той территории. Поэтому надо прекратить эту ложь и начать трудный путь к миру», — заявил Кравчук.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень раскритиковал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании «украинского русского языка». По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.