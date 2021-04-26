Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук 25 апреля в эфире телеканала «Дом» назвал «глубокой фальшью» заявление российского лидера Владимира Путина о том, что своими действиями на востоке Украины Россия защищает русскоговорящих людей

Шишкина рассказала, как Донбасс защищает русскоязычных украинцев © фото из открытых источников

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень раскритиковал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании «украинского русского языка». По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.