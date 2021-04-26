Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Игорь Гладковский прибыл на Украину, передает РБК-Украина со ссылкой на источники 26 апреля

НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего © пресс-служба НАБУ Сообщается, что Гладковский вместе с отцом прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту Борисполь его остановили пограничники на 5-7 минут, но потом отпустили.

При этом в четверг, 22 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Гладковского-младшего в розыск как одного из восьми подозреваемых по делу «Оптимумспецдетали».

По данным следствия, при посредничестве Гладковского ООО «Оптимумспецдеталь» в 2015-2017 годах получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома», за это тот получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Таким образом, только по одному договору обвиняемый получил 950 тысяч гривен (2,5 млн руб.) неправомерной выгоды.

Отец Игоря, Олег Гладковский, подозревается в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, он, будучи первым замсекретаря СНБО, обеспечивал госзакупку грузовых авто МАЗ-6317 («Богдан-6317») по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод № 2», входящего в состав «Богдан Моторс». Государству был причинен ущерб на сумму 10,62 миллиона гривен (27 млн руб.).