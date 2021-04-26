По словам Кравчука, новые предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня могут утвердить 28 апреля.
Кравчук также сообщил, что предложил документ, в котором семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Он передал его послу от ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.
«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ, сказала, что это историческое событие», — заявил Кравчук.
По словам главы украинской делегации в ТКГ, предложения украинской стороны касались трех основных направлений — усиления контроля над соблюдением режима прекращения огня, санкций в отношении нарушителей режима тишины и немедленной организации встречи в течение 12 часов при новых погибших и раненых.
Документ проходит проверку в ТКГ, которая обсудит его 27 апреля.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.