Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук назвал историческим событием принятие якобы впервые за основу предложений Украины по Донбассу в рамках группы. Об этом Кравчук заявил в интервью телеканалу «Дом» 25 апреля

По словам Кравчука, новые предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня могут утвердить 28 апреля.

Кравчук также сообщил, что предложил документ, в котором семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Он передал его послу от ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.

«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ, сказала, что это историческое событие», — заявил Кравчук.

Кравчук анонсировал исторический шаг для мира в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Документ проходит проверку в ТКГ, которая обсудит его 27 апреля.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.