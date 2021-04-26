США намерены «достаточно быстро» назначить специального представителя по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в интервью «Лиге»

Ермак рассказал о роли кластеров в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро», — говорится в сообщении.

Также, по его словам, обсуждается более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере двух стран и поддержка плана действий по членству в НАТО Украиной со стороны США.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Ранее Комитет Сената США поддержал законопроект о «Безопасном партнерстве с Украиной», который предусматривает увеличение военной поддержки Украины. Государственный департамент США заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.