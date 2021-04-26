«Нет, я считаю это некорректным», — сказал Ермак в ответ на вопрос журналиста, готов ли Киев пригласить на переговоры Путина, поскольку он уже дал понять, что в Донбасс не поедет.
На прошлой неделе Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.