Глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине летального оружия. Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в своем Twitter-аккаунте 25 апреля

«Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС (Христианско-демократического союза. — Ред.), председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия!» — написал он.

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Вперше впливовий 🇩🇪політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до 🇺🇦голосу 🙏🏻Чекаєм на конкретні дії Берліна 👉🏻https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

«Это разочаровывает»: посол Украины призвал отбросить иллюзии о политике Германии © germany.mfa.gov.ua

По данным источников, против предоставления вооружения Украине выступает глава МИД Германии Хайко Маас. Кроме того, сопредседатель «Союза-90» / «Зеленые» Анналена Бэрбок, которая была выбрана кандидатом в канцлеры ФРГ от партии на предстоящих выборах в Бундестаг, касательно возможности поставок вооружений на Украину отметила, что «нельзя третий шаг делать перед первым и особенно в ситуации, когда происходит жесткий конфликт с Россией».

Мельник в связи с этим ранее заявил, что Украине следует отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также считает, что Украине не стоит ожидать от Европы военной помощи.