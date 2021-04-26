Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что на майские и пасхальные праздники общеукраинский карантин будет таким же, что и сейчас. Он сказал об этом в эфире одного из украинских телеканалов 25 апреля

Пасха онлайн: Минздрав Украины назвал карантинные рекомендации © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Он пояснил, что в эти дни украинцы должны придерживаться тех правил, которые уже установлены.

Ранее глава Минздрава заявил, что на Украине, «конечно же, будет особый режим» на майские и пасхальные праздники. Поясняя этот «особый режим», он отметил, что людей будут просто просить при возможности ограничивать контакты и не создавать большие скопления.

При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за коронавируса в украинской столице готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на пасхальные праздники.