«Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорил о том, что если регион будет находиться, например, на "красном" уровне опасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в "красном" уровне опасности», — отметил Степанов.
Он пояснил, что в эти дни украинцы должны придерживаться тех правил, которые уже установлены.
Ранее глава Минздрава заявил, что на Украине, «конечно же, будет особый режим» на майские и пасхальные праздники. Поясняя этот «особый режим», он отметил, что людей будут просто просить при возможности ограничивать контакты и не создавать большие скопления.
При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за коронавируса в украинской столице готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на пасхальные праздники.