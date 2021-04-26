Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 25 апреля в эфире Tagesschau призвал вести диалог с Россией и воздержаться от курса на конфронтацию с Москвой

Германия не откажется от «Северного потока – 2» ради Украины — МИД ФРГ © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Глава немецкого МИД отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтация привели к серьезным разногласиям.

«И уж точно не мы здесь, в Европе», — добавил министр.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявляла, что Россия представляет угрозу для Европы. Речь идет о ракетах, которые «могут достичь Германии» и «военных действиях» России в Европе, пояснила она. Журнал Der Spiegel отмечал, что под ракетной «угрозой» имеются в виду комплексы «Искандер», размещенные в Калининградской области в 2018 году. Крамп-Карренбауэр называла российскую политику «нелиберальной, антидемократической противоположностью Западу».

После череды заявлений о высылке российских дипломатов президент Владимир Путин подписал указ, которым ограничил наем работников в дипломатические представительства недружественных России стран. Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва составляет список недружественных стран, в который попадут в том числе США.