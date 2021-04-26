Более пяти миллионов американцев, или почти 8% получивших первую прививку от коронавируса препаратами Pfizer или Moderna отказались от второй инъекции. Об этом 25 апреля сообщила газета New York Times со ссылкой на Центр по контролю и распространению заболеваний

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