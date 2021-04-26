По ее данным, американцы пропускают вторую прививку по различным причинам. Так, некоторые опасаются побочных эффектов, есть и те, кто считает, что одной инъекции достаточно для должной иммунизации. При этом иногда пункты вакцинации сами отменяют запись на вторую прививку, так как у них заканчивались нужные препараты.
С начала пандемии во всем мире коронавирусом заболели почти 147 миллионов человек. США остается лидером по заболеваемости, там вирус подхватили больше 32 миллионов жителей, умерли свыше 572 тысяч человек.