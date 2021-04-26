Согласно отчету, российский препарат продемонстрировал лучшие показатели в рассматриваемых категориях. Так, среди 100 тысяч вакцинированных средняя смертность оказалась меньше в 7-32 раза, а число заражений COVID-19 — ниже в 2-7 раз.
В соответствии с представленной статистикой, охватывающей период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021-го, доля смертей среди вакцинированных Pfizer оказалась выше в 32 раза, а число заражений в 6 раз превысило показатели, выявленные при применении «Спутника V».
The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 25, 2021
В марте глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Позже он рассказал о нападках на правительство страны после решения одобрить использование препарата.