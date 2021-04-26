Вакцинный туризм: «Спутник V» как укол от русофобии в мире
Вакцинный туризм: «Спутник V» как укол от русофобии в мире
Согласно отчету, российский препарат продемонстрировал лучшие показатели в рассматриваемых категориях. Так, среди 100 тысяч вакцинированных средняя смертность оказалась меньше в 7-32 раза, а число заражений COVID-19 — ниже в 2-7 раз.

В соответствии с представленной статистикой, охватывающей период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021-го, доля смертей среди вакцинированных Pfizer оказалась выше в 32 раза, а число заражений в 6 раз превысило показатели, выявленные при применении «Спутника V».

В марте глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Позже он рассказал о нападках на правительство страны после решения одобрить использование препарата.

 