Правительство начавшей применять «Спутник V» Венгрии опубликовало данные о безопасности и эффективности пяти вакцин. Об этом 25 апреля сообщили в Twitter представители Российского фонда прямых инвестиций

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В соответствии с представленной статистикой, охватывающей период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021-го, доля смертей среди вакцинированных Pfizer оказалась выше в 32 раза, а число заражений в 6 раз превысило показатели, выявленные при применении «Спутника V».

The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 25, 2021

В марте глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Позже он рассказал о нападках на правительство страны после решения одобрить использование препарата.