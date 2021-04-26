В эфире телеканала сообщалось, что при попытке госпереворота «без Соединенных Штатов не обошлось».
«Подскажем, где Вашингтону искать правду — в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет», — отметил телеканал.
Также ОНТ пообещал предоставить больше подробностей в эфире на следующей неделе.
В середине месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.