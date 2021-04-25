Газопровод «Северный поток-2» будет достроен - работа над этим продолжается. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия 1» 25 апреля

Новак сказал, когда достроят «Северный поток – 2» © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли доведено до конца строительство.

Ранее Новак сообщил, что «Северный поток-2», по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По состоянию на конец марта «Северный поток-2» был построен на 95% — оставалось уложить 121 км от общей протяженности газопровода по двум ниткам.