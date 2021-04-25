После выступления президента Чехии Милоша Земана стало ясно, что у Праги не было никаких предпосылок и доказательств, чтобы обвинять Россию в причастности к взрывам во Врбетице. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1» 25 апреля

Президент Чехии заявил об отсутствии данных о «российских агентах» во Врбетице © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк Эмилиану Гебреву, который признался, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году и хранил боеприпасы на складах во Врбетице.

«Теперь нужно дождаться того, как представители тех ветвей власти, которые до его выступления позволили себе целый ряд, на самом деле канонаду заявлений против России, прокомментируют уже выступление своего президента. Как вы понимаете, за прошедшие несколько дней не прошло и суток, чтобы представители политического истеблишмента Чехии себя бы сами не опровергали: то у них якобы есть все необходимые и неопровержимые доказательства и улики причастности России и российских представителей, якобы спецслужб, к взрывам 2014 года, то, как оказалось сегодня, никаких предпосылок, чтобы делать такие заявления — не то что доказательств — у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, когда шло расследование», — отметила Захарова.

Она также заявила, что Прага обязана раскрыть мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на взорвавшихся складах, для каких целей и на каких основаниях. Так, представитель МИД сослалась на германские СМИ, которые выяснили, что там были в том числе и противопехотные мины.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сказал, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.

В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.