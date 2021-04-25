Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) заявил о разводе с женой Ярославой Хомой - певицей Slavia. Он сообщил об этом в интервью программе «Світське життя» 24 апреля

Прокуратура заявила, что на певца Dzidzio в Киеве напали граждане РФ © пресс-служба ГП Украины

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что так будет лучше», — сказал певец.

Он также прокомментировал намеки супруги на его измены.

«Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю», — объяснил артист.

Dzidzio с Slavia в отношениях уже около 20 лет, а в официальном браке с 2013 года, поэтому новость ошарашила украинцев.

«Очень жаль, столько лет прожить и развестись. Жену, с которой ты прожил горе и радость, падения и взлеты. Которая не бросила в трудную минуту», «Давно это подозревала. Все, кто взлетает так высоко, бросают своих бывших», «Запомните, Dzidzio — это человек, который никогда не пожертвует карьерой ради семьи», «Человеку бизнеса тяжело сохранять отношения, когда тебя нет дома (это не семья). Мудро, хорошо, что не в 60 лет», «Если бы вовремя было установлено равновесие "семья — бизнес", этого бы не было, наверное. Думаю, что у них обоих еще остались чувства, и, если бы не публичность обоих, вопрос развода бы не стоял», «Правильно, надо отпускать, а не мучиться вместе, «Миша не очень хороший человек в середине», — написали в сети.