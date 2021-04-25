Президент Чехии Милош Земан заявил, что есть две версии причин взрывов в Врбетице: непрофессионализм работников склада или действия агентов зарубежных спецслужб. Он заявил об этом в чрезвычайном обращении 25 апреля, которое транслировали телеканалы TV Prima и CNN Prima News

«Болгарский след доказан»: президент Чехии о связи взрывов во Врбетице с иностранным торговцем оружия © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«После взрывов во Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии [в организации взрывов] агентов российских спецслужб», — заявил он.

При этом президент отметил, что если подозрения на Москву подтвердятся, то госкорпорацию «Росатом» исключат из числа претендентов за строительство АЭС в Дукованах, а если подозрение будет опровергнуто, значит, речь идет об «игре спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии».

По словам Земана, пока в этом деле остается «много белых пятен». Расследование продолжается.

Ранее чешский президент отметил, что «болгарский след» в этом деле можно считать доказанным, так как болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев признался СМИ, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, подтвердив, что хранил боеприпасы на складах в Врбетице.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сказал, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.

В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.