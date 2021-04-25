В воскресенье, 25 апреля, Индия сообщила о рекордном ежедневном росте коронавируса - в стране зафиксировали 349 690 новых инфицированных COVID-19, передает Reuters

В Индии установлен мировой максимум по суточной заболеваемости COVID-19 © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк данным Министерства здравоохранения Индии, за минувшие сутки от коронавируса умерли 2767 человек, в результате чего общее число погибших достигло 192 311 человек. Общее число заражений достигло 16,96 миллиона.

Больницы по всей северной и западной Индии, включая столицу Нью-Дели, выпустили уведомления, в которых говорится, что у них медицинского кислорода, который необходим для поддержания жизни пациентов с COVID-19, хватит лишь на несколько часов.

О предыдущем антирекорде Индия сообщила 22 апреля, когда выявили 314 835 новых случаев коронавируса за сутки, что на тот момент стало самым высоким показателем дневного роста, зарегистрированным где-либо в мире.

При этом в Индии проводится массовая вакцинация: общее число вакцинированных превышает 132 миллиона человек. Всего власти страны одобрили три вакцины — местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую «Спутник V», поставки которой начнутся до конца апреля, а в мае стартует производство в самой Индии.