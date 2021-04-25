«Алкоголь закончился! Сегодня 24.04.2021 принял судьбоносное решение — навсегда вычеркнуть из своей жизни алкоголь. Решение непростое, потому что мои отношения с ним давние, и не всегда приятные. Спасибо всем, кто делил эти годы со мной бутылку, бокал, рюмку, граненый стакан (было и с горла). Теперь те времена — уже история», — написал Мухарский.
Он отметил, что с 24 апреля не употребляет никакой алкоголь, а также выложил фотографию со свежей татуировкой, которая гласит No drink (англ. «Не пить»).
Мухарский уже не впервые эксцентрично дает о себе знать. Так, в декабре 2017 года он устроил протест под зданием Оболонского райсуда Киева, раздевшись догола и повесив трусы на дверную ручку, а через несколько дней после этого актер разделся в центре украинской столицы, прикрыв гениталии листом формата А4, на котором было написано: «[Экс-министр юстиции Украины Павел] Петренко — гей! Почуй людей!».