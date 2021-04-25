Украинский актер и телеведущий Антон Мухарский решил бросить пить и сделал себе соответствующую татуировку на теле. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook 24 апреля

Украинский певец Мухарский сообщил об обыске в его квартире © Amakuha

Он отметил, что с 24 апреля не употребляет никакой алкоголь, а также выложил фотографию со свежей татуировкой, которая гласит No drink (англ. «Не пить»).

Мухарский уже не впервые эксцентрично дает о себе знать. Так, в декабре 2017 года он устроил протест под зданием Оболонского райсуда Киева, раздевшись догола и повесив трусы на дверную ручку, а через несколько дней после этого актер разделся в центре украинской столицы, прикрыв гениталии листом формата А4, на котором было написано: «[Экс-министр юстиции Украины Павел] Петренко — гей! Почуй людей!».