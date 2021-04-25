Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, которое возглавлял премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий документ опубликован на сайте президента 25 апреля

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк документу, правительство подает президенту прошение о своей отставке в тот же день, что и премьер. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Ранее в воскресенье, 25 апреля, Пашинян объявил об отставке «для реализации конституционных положений и роспуска парламента». Он уточнил, что до внеочередных выборов в парламент, которые должны пройти 20 июня, он будет временно исполняющим обязанности главы правительства.

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе также сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность.

Решение о проведении внеочередных выборов было принято после встречи Пашиняна с Саркисяном и руководителем оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Тогда Пашинян назвал голосование «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».