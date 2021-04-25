В одном из развлекательных заведений Черкасс произошла драка с участием депутата от фракции «Слуга народа» Олегом Арсенюком. Об этом экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook 24 апреля

«Тищенко молодец»: глава Госпродпотребслужбы назвал главных нарушителей локдауна в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Очевидцы рассказали, что в итоге нардеп и его знакомый Рагульский (брат владельца «Бочки») начали драку с местным жителем Андреем Ковпаком. В результате Арсенюк получил закрытую черепно-мозговую травму, а Ковпак — травмы головы, рук и ног, а также черепно-мозговую травму.

«Слуги народа врукопашную с народом, или "Я требую продолжения банкета!"… Информация о данном событии зарегистрирована 24.04.2021 в журнале ЕОЗП об уголовных правонарушениях Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области. В настоящее время предварительная правовая квалификация деяния не определена, сведения к ЕРГР не внесены», — сообщил Луценко.

Ранее депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены, нарушив карантинные ограничения в Киеве. В качестве наказания глава фракции Давид Арахамия предложил ему купить дроны и отвезти их в Донбасс.