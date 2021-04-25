Раскрыть заговор, предполагавший физическое устранение президента Белоруссии, помог генерал спецслужб, бывший двойным агентом. Об этом 24 апреля рассказал сам глава республики Александр Лукашенко, передает БелТА

Белорусский оппозиционер признался в подготовке покушения на Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

Лукашенко утверждает, что было несколько сценариев его устранения. Изначально заговорщики якобы планировали убийство непосредственно на параде 9 мая, однако отказались от этой идеи. Также рассматривалось нападение на президентский кортеж — для этого, по словам президента, даже были закуплены и привезены в Белоруссию гранатометы.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Лукашенко. По его данным, на уничтожение резиденции выделялось $10 миллионов, из которых один полагался снайперу.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм, они уши прижали: "Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву". Мы контролировали их каждый шаг», — рассказал Лукашенко.

По его словам, сотрудник спецслужб среди заговорщиков исполнял роль «продавшегося генерала».

«Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Государственный департамент США назвал заявления о причастности к сговору белорусской оппозиции с целью свержения и убийства Лукашенко «абсолютной неправдой».