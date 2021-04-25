До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином.
Пашинян будет кандидатом от партии «Гражданский договор».
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства.
Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность.