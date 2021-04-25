Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов, передает РИА Новости 25 апреля

Пашинян сказал, когда подаст в отставку © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пашинян будет кандидатом от партии «Гражданский договор».

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства.

Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность.