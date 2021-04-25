Финансовая помощь предпринимателям от государства на Украине составляет 8 тысяч гривен (21,5 тыс. руб.). По словам Шмыгаля, заявки подали 270 тысяч предпринимателей.
Он также сообщил, что Кабмин работает над доступом предпринимателей к «дешевым деньгам» — так глава правительства назвал программу доступных кредитов.
«О результатах программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тысяч кредитов на более чем 33,6 миллиарда гривен (90,5 млрд руб. — ред.). Еще по одной программе доступного кредитования — государственные гарантии на портфельной основе — предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 миллиарда гривен (3,2 млрд руб. — ред.)», — рассказал Шмыгаль.
По его словам, правительство также ведет переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно открытия для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на $100 миллионов (2,8 млрд грн, или 7,5 млрд руб.). При этом он не уточнил, речь идет о теле кредита или это сумма всей программы МБРР.
На Украине карантинные ограничения во многих городах сопровождались протестами представителей малого и среднего бизнеса, которые требовали отмены ограничений на предпринимательскую деятельность.