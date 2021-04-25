Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что при условии правильного заполнения данных на получение карантинных выплат физическим лицам-предпринимателям (ФОП) деньги на счет поступят в течение 10 дней. Он написал об этом на своей странице в Facebook 24 апреля

Новая атака на ФОПы. Как Шмыгаль хочет досадить бизнесу © kmu.gov.ua

Он также сообщил, что Кабмин работает над доступом предпринимателей к «дешевым деньгам» — так глава правительства назвал программу доступных кредитов.

«О результатах программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тысяч кредитов на более чем 33,6 миллиарда гривен (90,5 млрд руб. — ред.). Еще по одной программе доступного кредитования — государственные гарантии на портфельной основе — предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 миллиарда гривен (3,2 млрд руб. — ред.)», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, правительство также ведет переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно открытия для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на $100 миллионов (2,8 млрд грн, или 7,5 млрд руб.). При этом он не уточнил, речь идет о теле кредита или это сумма всей программы МБРР.

На Украине карантинные ограничения во многих городах сопровождались протестами представителей малого и среднего бизнеса, которые требовали отмены ограничений на предпринимательскую деятельность.