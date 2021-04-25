«На Украине зафиксировано 7930 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 25 апреля 2021 года. В частности, заболел 331 ребенок и 98 медработников», — написал он.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 3688 человек, скончались — 231, выздоровели — 6574. Было проведено 54 270 тестирований на COVID-19, вакцинировано — 4531 человек.
Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки было зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 025 271 человек, выздоровели 1 572 528 человек, умерли 42 323 пациента. При этом было проведено 9 240 911 ПЦР-тестов, вакцинировано — 526 916 человек.