Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине возросло за сутки на 7930. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook 25 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3688 человек, скончались — 231, выздоровели — 6574. Было проведено 54 270 тестирований на COVID-19, вакцинировано — 4531 человек.

Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки было зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 025 271 человек, выздоровели 1 572 528 человек, умерли 42 323 пациента. При этом было проведено 9 240 911 ПЦР-тестов, вакцинировано — 526 916 человек.