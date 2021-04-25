В Киеве в топе нарушителей карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, находится ресторанный бизнес. Об этом глава Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в украинской столице Олег Рубан сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 25 апреля

«Нарушения нет»: Тищенко оправдался за вечеринку в карантинном Киеве © Facebook, NikolayTishenko рассказал он.

По словам Рубана, если в январе локдаун соблюдался на 95%, то уже весной было зафиксированы до 85% нарушений — ежедневно составляются сотни протоколов Госпродпотребслужбой, Нацполицией, муниципальной охраной и райгосадминистрацией..

При этом Рубан назвал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, который устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены, «молодцом».

«Тищенко — молодец, для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен протокол на 34 тысячи гривен (91,6 тыс. руб. — ред.) и подготовлены документы к уголовному производству по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм — ред.)», — сказал глава Госпродпотребслужбы, уточнив, что протокол, к сожалению, составлен только на администрацию гостиницы и ресторана, а не на Тищенко.

По словам Рубана, после данного инцидента были проведены рейды «почти по всем гостиницам и ресторанам при них», каждый день проверялось по 20-25 заведений, составлялось от двух до трех протоколов.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия решил, что в качестве реабилитации за нарушение карантина Тищенко может купить дроны и отвезти в Донбасс.