«С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением [с оппозицией], на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", для последующего правильного проведения политических процессов считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте», — заявил Талаквадзе.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента. А на пост председателя законодательного органа «Грузинская мечта» выдвигает кандидатуру вице-спикера Кахи Кучавы.
Ранее правящая партия Грузии и оппозиция одобрили соглашение, в котором прописано освобождение совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии. Оппозиция считает их политическими заключенными.
В документе также содержался пункт о проведении масштабной избирательной и судебной реформы. В нем закреплено положение, согласно которому в случае, если в октябре на предстоящих выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, то в следующем году будут назначены досрочные парламентские выборы.
Политический кризис в Грузии длился с ноября 2020 года из-за отказа оппозиции признать результаты прошедших 31 октября парламентских выборов, в которых победила «Грузинская мечта». Оппозиция бойкотировала работу парламента.