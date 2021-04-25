Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность. Об этом 24 апреля сообщил грузинский новостной сайт Civil.ge

Призрак «МихоМайдана». Что ждёт Грузию после выборов в парламент © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявил Талаквадзе.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента. А на пост председателя законодательного органа «Грузинская мечта» выдвигает кандидатуру вице-спикера Кахи Кучавы.

Ранее правящая партия Грузии и оппозиция одобрили соглашение, в котором прописано освобождение совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии. Оппозиция считает их политическими заключенными.

В документе также содержался пункт о проведении масштабной избирательной и судебной реформы. В нем закреплено положение, согласно которому в случае, если в октябре на предстоящих выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, то в следующем году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Политический кризис в Грузии длился с ноября 2020 года из-за отказа оппозиции признать результаты прошедших 31 октября парламентских выборов, в которых победила «Грузинская мечта». Оппозиция бойкотировала работу парламента.