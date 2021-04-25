Сбор подписей об исключении депутата Евгения Шевченко из фракции «Слуга народа» уже начался - депутаты активно ставят подписи. Об этом зампреда фракции Евгения Кравчук сообщила в эфире телеканала «Украина 24» 24 апреля

Водка, шоколад и панно: депутат Рады Шевченко похвастал подарками от Лукашенко © Facebook, Евгений Шевченко сказала она.

На последнем заседании фракции депутаты решали судьбу двух «проштрафившихся» коллег: Шевченко, который провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и Николая Тищенко, который устроил вечеринку в карантинном Киеве.

«У меня такое впечатление, что новая работа — мы все тут менее двух лет как народные депутаты — некоторым моим коллегам ударила в голову. Как говорят, головокружение от успехов», — отметила Кравчук.

В отношении Тищенко депутаты уже приняли решение — нардеп должен будет просто заплатить штраф. По словам Кравчук, это некий «благотворительный взнос»: так, в отношении Тищенко глава фракции Давид Арахамия предложил ему доставить дроны в Донбасс.

Шевченко же заявил, что «не держится за фракцию».