«Я думаю, что на следующей неделе у него изменится статус и он уже не будет в нашей фракции. По крайней мере сейчас идет сбор подписей за его исключение, я уже подписалась в этом вопросе», — сказала она.
На последнем заседании фракции депутаты решали судьбу двух «проштрафившихся» коллег: Шевченко, который провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и Николая Тищенко, который устроил вечеринку в карантинном Киеве.
«У меня такое впечатление, что новая работа — мы все тут менее двух лет как народные депутаты — некоторым моим коллегам ударила в голову. Как говорят, головокружение от успехов», — отметила Кравчук.
В отношении Тищенко депутаты уже приняли решение — нардеп должен будет просто заплатить штраф. По словам Кравчук, это некий «благотворительный взнос»: так, в отношении Тищенко глава фракции Давид Арахамия предложил ему доставить дроны в Донбасс.
Шевченко же заявил, что «не держится за фракцию».