Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля провел ряд кадровых рокировок в Службе безопасности Украины (СБУ), в частности, назначил главой СБУ в Киеве и Киевской области начальника ивано-франковского управления службы Сергея Заяца. Об этом сообщается на сайте президента
Указами от 24 апреля Зеленский уволил Заяца с должности начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области, а Олега Головаша — с должности главы управления СБУ в Киеве и Киевской области.
На освободившийся пост в Ивано-Франковской области был назначенВиктор Назарук.
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