Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля провел ряд кадровых рокировок в Службе безопасности Украины (СБУ), в частности, назначил главой СБУ в Киеве и Киевской области начальника ивано-франковского управления службы Сергея Заяца. Об этом сообщается на сайте президента

Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесскую СБУ © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины уволил Заяца с должности начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области, а Олега Головаша — с должности главы управления СБУ в Киеве и Киевской области.

На освободившийся пост в Ивано-Франковской области был назначен Виктор Назарук.