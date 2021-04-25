Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесскую СБУ
Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесскую СБУ
© Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины
Указами от 24 апреля Зеленский уволил Заяца с должности начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области, а Олега Головаша — с должности главы управления СБУ в Киеве и Киевской области.

На освободившийся пост в Ивано-Франковской области был назначен Виктор Назарук.