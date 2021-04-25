Украина должна отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов. Так посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter отреагировал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок о том, что предоставление оборонного вооружения Украине - не приоритетная задача для Берлина

Кандидат в канцлеры Германии от «зеленых» назвал нереальным вступление Украины в НАТО © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

«К сожалению, имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонного вооружения, так и по НАТО. Это разочаровывает», — написал Мельник, комментируя заявление Бэрбок.

Он добавил, что настало время «отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы».

Кандидатка у канцлери від Зелених @ABaerbock дала інтерв‘ю для FAZ

На жаль, маєм відмову як по наданню Києву оборонної зброї, так і по НАТО. Це розчаровує(

Тож час відкинути ілюзії про зміну політики Берліна після виборів і покладатися лише на власні сили👇🏻https://t.co/43RD21m7A8 pic.twitter.com/26dnTTBnMg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Ранее сопредседатель «Союза-90» / «зеленые» Анналена Бэрбок, которая была выбрана кандидатом в канцлеры ФРГ от партии на предстоящих выборах в Бундестаг, заявила, что считает нереалистичным вступление Украины в НАТО. Касательно возможности поставок вооружений на Украину она отметила, что «нельзя третий шаг делать перед первым и особенно в ситуации, когда происходит жесткий конфликт с Россией». По ее словам, Украине можно было бы помочь в вопросе разминирования Донбасса.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабмина возглавит его.