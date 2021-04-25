Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин проинформировал депутатов Европарламента и представителей ПАСЕ о блокировке по требованию украинских властей трех оппозиционных телеканалов на видеосервисе YouTube. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 24 апреля

«Избиратели нам этого не простят» - Депутат Бужанский о блокировке Youtube-каналов украинских СМИ © Facebook/Макс Бужанский

«Этот факт уже донесен до сведения максимального числа членов Европарламента и ПАСЕ… Не сомневаюсь, что провластно-патриотическую часть делегации в ассамблее будут с нарастающей силой воспринимать как нечто токсичное. Бесконечная словесная "война с Россией" при нарастающих проблемах с демократией в самой Украине вызывают очевидную усталость от их действий», — считает Волошин.

Он также прокомментировал действия сервиса YouTube.

«Забавно, как дирекция YouTube бесхитростно написала в случае с площадкой "112": "Канал недоступен в вашей стране по требованию органов государственной власти". В любой диктатуре пишут так же», — отметил депутат.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех оппозиционных телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZiK) и их владельца — депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Тогда Зеленский заявил, что эти каналы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины.

В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, после этого они транслировались только на YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал — «Первый независимый». Он начал работу 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.