В субботу, 24 апреля, YouTube заблокировал просмотр телеканалов «112 Украина», ZIk и NewsOne на территории Украины.
«Этот факт уже донесен до сведения максимального числа членов Европарламента и ПАСЕ… Не сомневаюсь, что провластно-патриотическую часть делегации в ассамблее будут с нарастающей силой воспринимать как нечто токсичное. Бесконечная словесная "война с Россией" при нарастающих проблемах с демократией в самой Украине вызывают очевидную усталость от их действий», — считает Волошин.
Он также прокомментировал действия сервиса YouTube.
«Забавно, как дирекция YouTube бесхитростно написала в случае с площадкой "112": "Канал недоступен в вашей стране по требованию органов государственной власти". В любой диктатуре пишут так же», — отметил депутат.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех оппозиционных телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZiK) и их владельца — депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Тогда Зеленский заявил, что эти каналы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины.
В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, после этого они транслировались только на YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал — «Первый независимый». Он начал работу 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.