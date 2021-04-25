Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер призвал не связывать проект «Северный поток-2» с «отдельными случаями», в том числе с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Он сказал об этом в интервью изданиям медиагруппы Funke 25 апреля

Канцлер Австрии высказался о Навальном и «Северном потоке 2» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк заявил министр.

Он подчеркнул, что за 50 лет поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом, поэтому «отклонение от этого подхода необходимо было бы очень тщательно обдумать».

По словам Альтмайера, при этом нельзя допустить нарушения интересов безопасности Украины, поэтому он заверил, что транзит газа через Украину продолжится и после завершения строительства. Глава Минэкономики Германии также призвал к немедленному освобождению Навального.

Ранее МИД РФ сообщил, что заявления Берлина по Навальному могут быть направлены на дестабилизацию обстановки в России в преддверии выборов в Госдуму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают здоровье осужденных в РФ темой для интереса иностранных государств.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело «Ив Роше» было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».

Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у «Ив Роше», остальное — у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.