Размещение Соединенными Штатами военных баз на территории Украины приведет к зеркальному ответу Москвы и разрушит планы Вашингтона, сказал командир бригады «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в интервью Украина.ру

«Если Украина с американцами договорится о размещении военных баз, то Россия зеркально признает нашу территорию и разместит здесь свои военные базы. Это будет неизбежный шаг, который я могу прогнозировать с очень высокой долей вероятности», — подчеркнул военный.

Донбасс на линии огня © Facebook, Операція об'єднаних сил | Facebook, Операція об'єднаних сил | Перейти в фотобанк

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.