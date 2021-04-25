«Если Украина с американцами договорится о размещении военных баз, то Россия зеркально признает нашу территорию и разместит здесь свои военные базы. Это будет неизбежный шаг, который я могу прогнозировать с очень высокой долей вероятности», — подчеркнул военный.
В этом случае США не решат своей задачи втянуть Украину в военный конфликт с Россией, поскольку две ядерные державы не вступят даже на территории Украины в прямое противоборство, имея угрозу применения ядерного оружия, отметил Ходаковский.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.