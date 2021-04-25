Идеи нравственности и духовности, которые озвучил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, могут дать начало формированию национальной идеи Российской Федерации, сказал публицист Дмитрий Скворцов в интервью Украина.ру

«Как религиозный обозреватель, я в первую очередь обратил внимание на слова президента РФ о том, что «духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее». Это, считаю, зачатки той самой национальной идеи, которую многие так и не могут найти или обрисовывают некими общими словами «за всё хорошее», — отметил эксперт.

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В то же время, считает Скворцов, «это ещё не идея III Рима с его "хранить православие до скончания века" во всё более секуляризирующемся мире».

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