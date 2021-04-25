«Как религиозный обозреватель, я в первую очередь обратил внимание на слова президента РФ о том, что «духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее». Это, считаю, зачатки той самой национальной идеи, которую многие так и не могут найти или обрисовывают некими общими словами «за всё хорошее», — отметил эксперт.
По его словам, это «перспектива выступать островом, а вернее континентом, в мире, всё более сходящем с ума на почве пропаганды общества потребления, ЛГБТ-ценностей, массового детоубийства — абортов, на фоне движения «чайлд-фри», феминизма и прочей толерастии».
В то же время, считает Скворцов, «это ещё не идея III Рима с его "хранить православие до скончания века" во всё более секуляризирующемся мире».
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