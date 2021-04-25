Необходимо внести в конституцию поправки, которые позволят лишать российского гражданства тех, кто занимается шпионажем, сказал член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру

«С моей точки зрения, вообще за шпионаж нужно сажать, я имею в виду граждан России, причем надолго. И еще бы хорошо лишать гражданства России, которого по сегодняшней Конституции лишать невозможно, — надо это поправить», — сказал Стариков.

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«Заниматься шпионажем в пользу Украины — это уже, знаете, просто запредельное. Запредельно низкое, запредельно смешное, запредельно… Ну вот запредельное во всех смыслах», — подчеркнул политик.

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