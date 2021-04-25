«С моей точки зрения, вообще за шпионаж нужно сажать, я имею в виду граждан России, причем надолго. И еще бы хорошо лишать гражданства России, которого по сегодняшней Конституции лишать невозможно, — надо это поправить», — сказал Стариков.
По его мнению, «если человек предал Родину, наверное, пусть он будет гражданином какой-то другой Родины, на которую он работает».
«Заниматься шпионажем в пользу Украины — это уже, знаете, просто запредельное. Запредельно низкое, запредельно смешное, запредельно… Ну вот запредельное во всех смыслах», — подчеркнул политик.
Интервью Старикова можно прочитать на нашем сайте.