Украинский консул в Санкт-Петербурге, высланный за шпионскую деятельность, занимался этим от скуки, сказал член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру

В данный момент сотрудники украинского диппредставительства в РФ сидят без дела, так как дипломатические, культурные и экономические связи между странами практически полностью разорваны, отметил Стариков.

«То есть скучает украинский консул в Санкт-Петербурге и от скуки идет заниматься шпионажем», — пояснил политик.

Николай Стариков: Наступление ВСУ в Донбассе приведёт к краху украинской власти © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Интервью Старикова можно прочитать на нашем сайте.