В данный момент сотрудники украинского диппредставительства в РФ сидят без дела, так как дипломатические, культурные и экономические связи между странами практически полностью разорваны, отметил Стариков.

«То есть скучает украинский консул в Санкт-Петербурге и от скуки идет заниматься шпионажем», — пояснил политик.

Николай Стариков: Наступление ВСУ в Донбассе приведёт к краху украинской власти
Николай Стариков: Наступление ВСУ в Донбассе приведёт к краху украинской власти
© РИА Новости, Кирилл Каллиников
По его словам, тот, кого пришлют вместо высланного украинского дипломата, будет заниматься тем же, так как нынешний киевский режим организован и финансируется исключительно как антироссийский инструмент.

Интервью Старикова можно прочитать на нашем сайте.