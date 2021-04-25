В данный момент сотрудники украинского диппредставительства в РФ сидят без дела, так как дипломатические, культурные и экономические связи между странами практически полностью разорваны, отметил Стариков.
«То есть скучает украинский консул в Санкт-Петербурге и от скуки идет заниматься шпионажем», — пояснил политик.
По его словам, тот, кого пришлют вместо высланного украинского дипломата, будет заниматься тем же, так как нынешний киевский режим организован и финансируется исключительно как антироссийский инструмент.
Интервью Старикова можно прочитать на нашем сайте.